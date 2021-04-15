Тулуза, Франция, , 03:10 — REGNUM Костры, устроенные владельцами виноградников и фруктовых садов для обогрева деревьев во время морозов, привели к отравлению продуктами горения жителей населенных пунктов в департаменте Тарн на юге Франции. Об этом 14 апреля сообщает Le Figaro.

Около двадцати человек были отравлены 13 апреля после того, как фермеры из двух муниципалитетов Тарна начали разводить костры рядом со своими плодовыми деревьями, опасаясь за свои сады, которые уже пострадали от морозов на прошлой неделе.

По сообщению местной префектуры, «значительные выбросы дыма были вызваны кострами из 150 тонн соломы, смешанных с дизельным топливом, … и распространились на 5 км» вокруг городов Амбр и Лаво.

«Восемь человек были эвакуированы спасателями, и 13 человек пришли в отделение неотложной помощи из-за отравления», — добавили в префектуре, уточнив, что дым также вызвал сильный дискомфорт для движения автомобилистов.

Для тушения костров потребовалось привлечь несколько пожарных расчётов, а также четыре машины скорой помощи для спасения людей, отравившихся дымом.

«Ведомственные санитарные правила предусматривают, что костры, используемые для защиты сельскохозяйственных культур и виноградников от морозов, не могут подогреваться топливом, которое может вызывать непрозрачные дымы или токсичные продукты горения», — разъяснили в префектуре.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди заявил, что текущая ранняя весна была катастрофической для французских фермеров из-за последующего резкого похолодания с минусовой температурой ночью.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция столкнулась с крупнейшей агрономической катастрофой XXI века