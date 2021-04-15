Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Один человек погиб в результате опрокидывания судна в Мексиканском заливе, сообщает пресс-служба береговой охраны США.

Отмечается, что погибший был членом экипажа. По данным американской береговой охраны, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. При этом шестерых членов экипажа удалось спасти. Отмечается, что поиски пропавших осложняются неблагоприятными погодными условиями. Не исключается, что оставшиеся члены экипажа могут до сих пор находится в перевернувшемся судне.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля судно с мигрантами из Йемена перевернулось у берегов Джибути. В результате происшествия погибли 42 человека, среди них было 16 детей.