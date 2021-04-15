Берлин, , 02:54 — REGNUM Проведение выборов Палестине обсуждалось в ходе телефонных переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и палестинского президента Махмуда Аббаса. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт 14 апреля на пресс-конференции.

Выборы в палестинский парламент назначены на 22 мая, а 31 июля должны состояться выборы президента Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля МИД Израиля призвал реформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

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