Нью-Йорк, США, , 03:49 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 апреля разнонаправленно при небольшом росте Dow Jones. Больше других потерял Nasdaq — 0,99%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 53,62 пункта (0,16%), до уровня 33 730,89 пункта. S&P 500 прибавил 16,93 пункта (0,29%), поднявшись до уровня 4124,66 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 138,26 пункта (0,99%), опустившись до уровня 13 857,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,97, до уровня $63,15 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 апреля разнонаправленно. В лидерах роста Nasdaq, поднявшийся на 1,05%.

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