Москва, , 02:42 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 14 апреляпровёл встречу с министром обороны Габона Мишелем Муссу-Адамо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе встречи состоялось обсуждение имеющихся проектов сотрудничества в оборонной сфере, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что встреча представителя Минобороны России с главой военного ведомства африканской страны прошла «в дружественной обстановке»и подтвердила обоюдный настрой сторон «на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном военно-техническом форуме «Армия», который состоится в парке «Патриот» в августе, планируют участвовать 44 страны.

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