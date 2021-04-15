Кабул, , 02:40 — REGNUM Вывод войск США с территории Афганистана стал темой телефонного разговора президента страны Ашрафа Гани и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом афганский лидер сообщил 14 апреля на своей странице в Twitter.

Стороны договорись продолжать контакты, чтобы обеспечить плавный вывод военного контингента. Гани отметил, что силы безопасности и обороны Афганистана «способны полноценно защитить свой народ и страну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден написал в своем Twitter о том, что вывод войск США из Афганистана начнется 1 мая и должен завершиться 11 сентября 2021 года.

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