Белград, , 02:41 — REGNUM Вместо 19 апреля главы МИД стран-членов ЕС проведут 10 дебатов на тему Западных Балкан. Таким образом, станет возможнымпроведение совещания совета министров. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Встреча министров, запланированная на 19 апреля в Люксембурге из-за эпидемиологической ситуации будет проходить в видеоформате, поэтому в таких обстоятельствах в Брюсселе преобладает мнение о том, что лучше перенести дебаты по Балканам до следующей встречи. Также все больше стран-членов настаивают на том, чтобы Западные Балканы стали главной темой встречи в мае.

В прошлом месяце девять стран-членов ЕС попросили «вернуть Западные Балканы» на повестку дня совета министров ЕС в письме, направленном комиссару иностранных дел ЕС Жозепу Боррелю.

«Пришло время стратегически взглянуть на ситуацию на Западных Балканах», — говорится в совместном письме министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

Министры этих государств ЕС считают, что на Западные Балканы необходимо смотреть не только в контексте расширения, но и в рамках внешней политики ЕС.