Каир, 15 апреля 2021, 02:38 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 апреля выразила «обеспокоенность» по поводу возможного обострения пандемии COVID-19 во время празднования Рамадана в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Об этом 14 апреля сообщает Le Figaro.
Выступая на виртуальной пресс-конференции, директор Регионального бюро ВОЗ по восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандхари сказал, что ситуация в этом обширном регионе от Марокко до Пакистана отражает тревожную тенденцию.
Рамадан, во время которого мусульмане должны воздерживатся от еды, питья и курения между восходом и закатом, начался в большинстве мусульманских стран во вторник. Аль-Мандхари призывает продолжать соблюдать санитарные меры, включая дистанцирование и ношение масок.
Также он заявил, что все страны региона получили вакцины, однако наиболее ограниченным доступом пользуются Йемен и Сирия. По его словам, «сохраняется шокирующий дисбаланс в распределении вакцин» в мире.
В Йемен, которому через систему COVAX предназначалось примерно 14 миллионов доз, было доставлено только 360 тысяч.
Как сообщало ИА REGNUM, вакцины по программе COVAX получили уже 20 стран.