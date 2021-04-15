Каир, , 02:38 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 апреля выразила «обеспокоенность» по поводу возможного обострения пандемии COVID-19 во время празднования Рамадана в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Об этом 14 апреля сообщает Le Figaro.

Выступая на виртуальной пресс-конференции, директор Регионального бюро ВОЗ по восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандхари сказал, что ситуация в этом обширном регионе от Марокко до Пакистана отражает тревожную тенденцию.

Ахмед аль-Мандхари «Мы особенно обеспокоены тем, что нынешняя ситуация может ухудшиться во время Рамадана, если люди не будут следовать мерам в области здравоохранения, рекомендованным ВОЗ».

Рамадан, во время которого мусульмане должны воздерживатся от еды, питья и курения между восходом и закатом, начался в большинстве мусульманских стран во вторник. Аль-Мандхари призывает продолжать соблюдать санитарные меры, включая дистанцирование и ношение масок.

Также он заявил, что все страны региона получили вакцины, однако наиболее ограниченным доступом пользуются Йемен и Сирия. По его словам, «сохраняется шокирующий дисбаланс в распределении вакцин» в мире.

Ахмед аль-Мандхари «Это особенно верно в отношении нашего региона, где лица, обеспечивающие уход, и люди, живущие в уязвимых условиях, как, например, в Сирии и Йемене, имеют самый ограниченный доступ к вакцинам».

В Йемен, которому через систему COVAX предназначалось примерно 14 миллионов доз, было доставлено только 360 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцины по программе COVAX получили уже 20 стран.