Красноярск, , 02:43 — REGNUM В четверг, 15 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +6…+8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 15 на 16 марта ожидается до +3…+5 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 16 апреля, в Красноярске до +12…+14 °C днём и −1…+5 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь, ночью снег.

В субботу, 17 апреля, в Красноярске ожидается до −1…+3 °C днём, ночью — до −6…−4 °C. Временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается юго-восточный ветер до 15−20 м/с, на порывах местами до 23−28 м/с, снег, метель. В Эвенкийском МР и Туруханском районе ожидается юго-западный ветер до 15−20 м/с на порывах, метель.

В центральных районах Красноярского края ожидается северный ветер до 15−18 м/с на порывах. В горах южных районов местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.