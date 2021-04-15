Бразилиа, , 02:20 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 13 673 507, включая 73 513 новых носителей SARS-CoV-2. Об этом 14 апреля сообщает бразильский минздрав.

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Вместе с тем 12 170 771 человек уже излечился от коронавирусной инфекции. Также за сутки в Бразилии выявили 3459 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. С начала пандемии в стране по указанной причине скончались не менее 361 884 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Федеральный верховный суд Бразилии постановил, что Национального агентства по санитарному надзору страны (Anvisa) должно принять решение по поводу одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» до конца апреля.

В случае отсутствия решения бразильские власти имеют право начать поставки препарата в республику после отведенного срока.

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