Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отложил публикацию новых рекомендаций по использованию вакцины против коронавирусной инфекции от компании Johnson & Johnson, применение которой было ранее приостановлено. Об этом передает телеканал NBC.

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Эксперты затруднились подтвердить, вызывает ли препарат тромбоз у некоторых групп пациентов. По их данным, имеющихся сведений недостаточно, чтобы делать конкретные выводы. Ожидается, что эксперты CDC соберутся в течение недели для очередного обсуждения ситуации с вакциной от Johnson & Johnson.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля CDC и управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США порекомендовало приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. По их словам, при применении вакцины были выявлены случаи тромбоза у пациентов. Позднее вакцинацию этим препаратом приостановили несколько европейских стран.

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