Подгорица, , 02:42 — REGNUM В регионе часто можно услышать разговоры о непоследовательности политики Черногории, но нынешнее правительство этой страны желает по всем аспектам верховенства права выразить преемственность своей политики, заявил 14 апреля в интервью черногорскому телеканалу RCTG премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

По словам премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, падение его правительства многие ожидали с даты проведения выборов и смены власти, но, по его словам, новое правительство Черногории продолжит функционировать, по крайней мере, до президентских выборов в этой стране.

Касательно министра культуры Черногории Владимира Лепосавича, отставку которого он требовал, Кривокапич подчеркнул, что нельзя отрицать, что каждый человек ошибается, но что Лепосавич внёс точки недопонимания в соглашение, подписанное тремя лидерами оппозиции, которые также «основали» это правительство.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице». По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».