Гуанчжоу, Китай, , 02:10 — REGNUM Археологи обнаружили 32 древние гробницы, большинство из которых датируются поздним неолитом, в южно-китайской провинции Гуандун, и раскопали в них 30 комплектов человеческих останков, сообщает агентство Синьхуа.

Гробницы были найдены на месте храма Цзиньлань, расположенного в столице провинции Гуанчжоу, городе Гуандун во время раскопок в рамках проекта, возглавляемого муниципальным институтом культурных реликвий и археологии Гуанчжоу, который стартовал в ноябре 2020 года.

В общей сложности 30 гробниц датируются поздним неолитом, а две относятся к периоду Сражающихся царств (475−221 до н. э.).

«Большинство человеческих останков, найденных в гробницах позднего неолита, хорошо сохранились, что очень редко встречается в районе устья реки Чжуцзян», — сказал глава института И Сибин.

Останки снабдят ученых базовыми исследовательскими материалами для изучения человеческого телосложения и миграции в этом районе до династии Цинь (221−207 до н. э.), добавил он.

По данным института, в ходе раскопок в рамках этого проекта также были обнаружены останки животных, колодцы, пепелища и другие культурные реликвии.