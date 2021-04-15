Пекин, , 01:59 — REGNUM Китай создал экспертный комитет по лунным образцам, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает 13 апреля агентство Синьхуа.

В соответствии с положением об управлении лунными образцами CNSA учредила комитет в качестве экспертно-консультативного органа по управлению лунными образцами.

Комитет стремится в полной мере реализовать научную ценность лунных образцов и стандартизировать управление ими. Он будет осуществлять функции обзора и консультаций, связанных с лунными образцами, следуя принципам справедливости, беспристрастности и открытости, заявили в CNSA.

В основные обязанности комитета входит рассмотрение заявок на заимствование лунных образцов, рассмотрение вопроса о возврате образцов, предоставление консультаций и предложений по вопросам, связанным с образцами, оценка достижений научных исследований по образцам и популяризация лунной науки.