Сиань, Китай, , 01:57 — REGNUM По данным бюро культурных реликвий провинции Шэньси на северо-западе Китая, в настоящее время в регионе насчитывается в общей сложности 1012 гротовых храмов, сообщает агентство Синьхуа.

Широко распространенные по всей провинции 1012 гротовых храмов были оценены в ходе исследования, которое началось в октябре прошлого года после общенационального исследования состояния охраны гротовых храмов.

Местные власти в обласит культурных реликвий направили пять исследовательских групп для тщательного изучения и фиксации информации о гротовых храмах и проведения первоначального анализа повреждений.

Данные за 2020 год показали, что в Китае насчитывается в общей сложности 5198 гротовых храмов. Из них 142 находятся под защитой на национальном уровне и 345-на уровне провинций. В том числе Гроты Могао, Юнган и Лунмэнь и еще 10 исторических реликвий, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.