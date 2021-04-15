Пекин, , 01:53 — REGNUM Национальная библиотека Китая проведет различные мероприятия по случаю 26-го Всемирного дня книги, который выпал на 23 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

В этот день будет организована серия лекций, выставок и спектаклей, посвященных столетию Коммунистической партии Китая, в том числе художественное мероприятие, посвященное истории партии, которое состоится 18 апреля, сообщает библиотека.

Кроме того, во Всемирный день книги в Летнем дворце Пекина будут проводиться мероприятия чтецов с использованием очаровательных исторических пейзажей, чтобы обеспечить захватывающий чтения для общественности.

Национальная библиотека Китая заявила, что также выпустит партию древних книг на тибетском языке и книг о традиционной китайской медицине в цифровом виде.