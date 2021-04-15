Нанкин, Китай, , 01:50 — REGNUM Таможня города Цзиньлин в провинции Цзянсу на востоке Китая в этом году изъяла более 10 кг контрабандного американского женьшеня, сообщает агентство Синьхуа.

Таможня сообщила, что конфисковала 896 граммов американского женьшеня, контрабандно доставленного по почте. Это уже 11-я партию такого рода с начала 2021 года. С января таможня Цзиньлиня изъяла 49 упаковок американского женьшеня весом около 10,24 кг.

Американский женьшень, также известный как panax quinquefolius, является видом, внесенным в Приложение II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Импорт и экспорт этого вида в Китае ограничены.