Пекин, , 01:38 — REGNUM Китай приступил к строительству своего первого газопровода, идущего в Новый район Сюнань, сообщает China Oil & Gas Piping Network Corporation, сообщает агентство Синьхуа.

Трубопровод общей протяженностью 413,5 км начинается в северокитайском муниципалитете Тяньцзинь и тянется до соседней провинции Хэбэй, где расположен новый район, говорится в сообщении компании. Рассчитанный на ежегодную пропускную способность в 6,6 млрд кубометров, трубопровод потребует общих инвестиций в размере 8,6 млрд юаней (около $1,31 млрд).

Китай объявил о своем плане создания Нового района Сюнань 1 апреля 2017 года, стремясь освободить Пекин от функций, несущественных для его роли национальной столицы, и продвинуть скоординированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Китайское руководство пообещало превратить Сюнань в инновационный, зеленый, «умный» и первоклассный город с «голубым небом», свежим воздухом и чистой водой, где каждый дюйм земли будет тщательно спланирован.