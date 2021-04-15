Анкара, , 02:40 — REGNUM Начальник штаба вооруженных сил Турции генерал Яшар Гюлер 14 апреля встретился с главой штаба армии США генералом Марком Милли. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Собеседники обменялись мнениями о текущих событиях, в том числе в Восточном Средиземноморье. Гюлер отметил, что в настоящее время Турция и Греция пытаются сблизить позиции по вопросу о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.