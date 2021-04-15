Багдад, , 01:24 — REGNUM Инцидент возле аэропорта города Эрбиль на севере Ирака произошел из-за беспилотника, сбросившего взрывчатку. Об этом 15 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Иракского Курдистана.

Целью атаки беспилотника стала военная база, на которой дислоцированы военнослужащие США. В результате нападения никто не пострадал. Ранее Reuters распространило информацию о том, что рядом с объектом упала ракета.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля минобороны Турции объявило, что в результате попадания ракеты на территорию военной базы Башика на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий.

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