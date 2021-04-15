Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Президент США Джо Байден посетил Арлингтонское кладбище, где похоронены военнослужащие американских военных контингентов, погибших в Ираке и Афганистане, где почтил и память, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он заявил, что решение о выводе войск из Афганистана было принято им без лишних колебаний. Байден также подтвердил, что Соединенные Штаты планируют вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие СМИ рассказали о решении стран НАТО вывести свои войска из Афганистана вслед за американскими. Пока официальных подтверждений этой информации не поступало.