Любляна, , 01:05 — REGNUM Въезжающие в Словению лица освобождаются от обязательного 10-дневного карантина при въезде в республику в случае, если они привились российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 14 апреля сообщается на сайте словенского правительства.

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Такое же правило распространяется и на тех, кто вакцинировался препаратом американской компании Johnson & Johnson. Решение вступит в силу после публикации соответствующего указа в правительственной газете.

Отмечается, что прививку необходимо сделать не менее чем за 21 день до прибытия в Словению. Власти будут принимать сертификаты о вакцинации на словенском и английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава словенской экспертной группы по коронавирусной инфекции Матея Логар заявила, что некоторые жители Словении хотят заразиться коронавирусом, чтобы получить сертификат о перенесенном COVID-19, который дает возможность свободнее перемещаться по стране, а также ряд других преимуществ.

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