Доха, 15 апреля, 2021, 00:49 — ИА Регнум. В Катаре за прошедшие сутки выявили 984 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Катарское новостное агентство (QNA).

Jaafar Alnasser Катар

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории королевства достигло 192 963. Также за минувшие сутки в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Катаре от осложнений COVID-19 умерли 348 человек.

При этом в Катаре уже смогли выздороветь 171 388 пациентов. В королевстве провели свыше 1,82 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Также прививку против COVID-19 в Катаре получили более 1,1 млн жителей страны.