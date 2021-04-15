Багдад, , 00:43 — REGNUM Военнослужащий Турции погиб в результате ракетной атаки на военную базу Башика на севере Ирака, 14 апреля сообщило турецкое министерство обороны.

Объект поразила одна ракета. Две других упали на территории деревни, находящейся рядом с базой. В ней был ранен ребенок. В район, откуда были выпущены снаряды, направили ударные беспилотники Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля агентство Reuters распространило информацию о том, что возле аэропорта в городе Эрбиль на севере Ирака упала ракета.

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