Анкара, , 01:13 — REGNUM Министр европейских отношений Франции Клемент Бон прокомментировал так называемое «софа-гейт» в Анкаре, когда председателю Европейской комиссии Урсуле фон Дер Ляйен досталось отдалённое место на диване-софе во время переговоров председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Бон предположил, что такая выходка Эрдогана была своего рода ловушкой.

«Турция повела себя плохо. Это преднамеренная выходка была направлена против ЕС», — подчеркнул он.

Бон пригрозил санкциями Турции за этот поступок. По его словам, Турция должна избрать модель поведения по проблеме в Средиземноморье и в отношениях с Европой.

«Турция должна решить продолжить ли урегулирование ситуации или проведение агрессивной политики. В любом случае Европа будет готова ответить. Мы подготовили ряд превентивных мер включая санкции. Мы можем применить их в случае необходимости», — отметил Бон.