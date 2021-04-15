Брюссель, , 07:46 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают помогать Украине с самообороной, заявил 14 апреля глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Брюсселе.

NATO North Atlantic Treaty Organization

«На протяжение некоторого времени мы оказывали Украине материальную помощь. В том числе мы предоставляли небоевое снаряжение, некоторые виды оружия и военных специалистов. В наши планы входит продолжить поддержку в соответствие с тем, на сколько в ней будут нуждаться», — заявил Остин.

Отметим, что на пресс-конференции также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона рассказал, что США внимательно следят за активностью России у границ Украины, обсуждая ее с партнерами. Также Остин призвал «Россию прекратить провокации и внести в свои действия прозрачность».