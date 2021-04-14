Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Дополнение Caves & Cliffs для популярной видеоигры Minecraft не получит единый релиз. Об этом 14 апреля студия Mojang сообщила на своём сайте.

Стоит отметить, что изначально разработчики планировали выпустить Caves & Cliffs как единое обновление. Сейчас они сообщили, что летом выйдет лишь первая часть, а релиз второй состоится ближе к концу 2021 года.

Создатели игры сообщили, что первая часть добавит в игру «милых и забавных мобов (существа в игре — ИА REGNUM), классные предметы и новые блоки». Вторая внесёт в Minecraft значительные изменения, имеющие отношение к генерации мира.

Напомним, обновление Caves & Cliffs компания Mojang анонсировала в октябре 2020 года, во время онлайн-мероприятия Minecraft Live 2020. Тогда разработчики заявили, что с выходом дополнения в игре появится улучшенная система генерации гор и пещер, механика археологии, новые существа и блоки, из которых создаётся мир.

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