Брюссель, 14 апреля, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены продолжать военную помощь Украине, предоставляя некоторые виды вооружений и военных инструкторов, заявил 14 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам встречи в Брюсселе.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин, Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг перед пресс-конференцией по итогам переговоров в Брюсселе

По его словам, эти поставки будут осуществляться «в соответствии с нуждами Киева».

«Мы уже длительное время оказываем Украине материальную поддержку. Это и небоевое снаряжение и некоторые виды вооружений, а также услуги военных инструкторов, направленных нами для помощи Украине. Мы планируем продолжить это, основываясь на ее нуждах», — сказал Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего законным нацистский госпереворот в Киеве.

В ходе этого конфликта погибло не менее 15 тыс. человек.