Брюссель, , 23:51 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают следить за военной активностью России у границ Украины, заявил 14 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы внимательно следим за их активностью, обсуждая ее с нашими партнерами. Мы призываем Россию прекратить провокации и внести в свои действия прозрачность», — заявил Остин во время пресс-конференции в Брюсселе, на которой также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава Пентагона добавил, что США готовы помочь Украине с самообороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной. По его словам, это делается под видом подготовки к учениям «Запад-2021». Всего, подчеркнул Хомчак, РФ сможет сосредоточить здесь до 25 батальонных тактических групп дополнительно, при том, что по состоянию на 30 марта на «временно оккупированных» территориях удерживается 28 батальонных тактических групп противника».

Никаких доказательств украинский военный чиновник не предъявил, тем не менее в США на эту информацию отреагировали. Из-за того, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной, Европейское командование вооружённых сил США повысило уровень готовности войск до максимального. Кроме того, состоялся телефонный разговор начальников Генштабов США и России. Американская сторона пыталась «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит» на границе с Украиной.