Турин, Италия, , 23:41 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, портал Tuttosport сообщил об интересе европейских грандов к нападающему «Торино» Андреа Белотти.

Согласно данным источника, к нападающему интерес сохраняет ряд клубов из чемпионата Италии, а именно «Милан», «Рома», «Интер» и «Наполи». Также к борьбе за 27-летнего футболиста присоединились «Атлетико» и «Лион».

В Англии за игроком наблюдают «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету Белотти 12 голов в 27 матчах.