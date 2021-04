Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Разработчики The House of the Dead: Remake! показали новый трейлер игры с кадрами игрового процесса. Ролик был показан 14 апреля во время трансляции Indie World Showcase.

The House of the Dead: Remake! выйдет на консоли Nintendo Switch. Стоит отметить, что один из пользователей Twitter задал разработчикам вопрос о том, будет ли в комплекте с игрой поставляться световой пистолет или похожая на него установка для контроллеров Joy-Con. Создатели игры уклончиво ответили, что её поклонникам стоит подождать появления новой информации.

Напомним, оригинальная игра The House of the Dead вышла в Японии на аркадных автоматах в 1996 году. Она представляет собой «рельсовый шутер» (геймер не имеет возможности свободно передвигаться по миру), в котором игроку предлагается уничтожать монстров при помощи светового пистолета.

