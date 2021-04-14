Сыктывкар, , 23:33 — REGNUM Арестованное имущество экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного в 2019 году за мошенничество, получение взяток и отмывание денежных средств, выставлено на продажу.

В списке распродаваемого имущества — гараж. Желающих купить его за 1,2 млн руб. не нашлось. Сейчас цена гаража снижена до 1 млн рублей. Ранее на торгах была продана надувная лодка без мотора, принадлежащая экс-главе республики. Ее купили за 25 тыс. руб.

Сейчас производится оценка квартиры в доме по улице Куратова в Сыктывкаре, арестованной у Вячеслава Гайзера в обеспечительных целях. Также готовится к реализации дача экс-чиновника. Земельный участок в садоводческом товариществе «Лазурное» площадью 10 соток с домом и постройками будут продавать по цене около 3 млн рублей, пишет БНК. У Гайзера в собственности также имеется квартира в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств. Сыктывкарский суд рассматривает еще одно дело экс-чиновника — его обвиняют в махинациях с земельными участками. Вину свою Гайзер не признал.