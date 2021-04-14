Вашингтон, , 23:32 — REGNUM В Вашингтоне считают конструктивными состоявшиеся телефонные переговоры президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила на брифинге 14 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу сказать, что президент Байден накануне провел конструктивный телефонный разговор», — сказала она.

Говоря о перспективах личной встречи лидеров двух стран, Псаки отметила, что в рамках этих переговоров стороны смогут обсудить те сферы, в которых совместная работа США и Россия может быть успешной.

Напомним, накануне по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Президент США предложил российскому коллеге провести личную встречу на территории третьей страны в ближайшие месяцы.

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