Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Первая сводная репетиция парада в честь 76-й годовщины Великой Победы состоялась 14 апреля в Петербурге. В ней приняли участие боевая авиация и пешие парадные расчеты Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушный парад Победы в Санкт-Петербурге

Более четырех тысяч военнослужащих ЗВО на земле отработали свои действия во время парада, а также строевые приёмы с оружием и торжественный марш в сопровождении военного оркестра.

В это же время в воздухе парадным строем прошли звенья вертолётов Ми-8, Ми-28, транспортный вертолёт Ми-26, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие образцы воздушной техники.

Тренировки продолжатся до конца апреля, сообщили в пресс-службе ЗВО.