Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела первый телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщил 14 апреля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в ходе беседы лидеры обсудили Афганистан и Украину, а также сошлись во мнении, что необходимо требовать от России уменьшить военное присутствие на российско-украинской границе.

Канцлер и президент также отметили, что продолжат сотрудничать по вопросам миссии НАТО.

Зайберт добавил, что стороны согласились в необходимости дополнительных международных усилий в борьбе с пандемией COVID-19.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Байден накануне, 13 апреля, позвонил Путину. Москва и Вашингтон обсудили и вопросы двусторонних отношений, и геополитические темы, включая войну в Донбассе. Байден пригласил Путина встретиться в течение ближайших месяцев.