Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, журналист Эллиотт Фридман в своем твиттере сообщил, что «Вашингтон Кэпиталз» договорились о подписании нового контракта с нападающим Конором Шири.

Контракт будет рассчитан на два года с годовым окладом в размере 1,5 миллиона долларов. Условия нового соглашения станут активными по окончании действующего контракта с зарплатой 735 тысяч долларов, который истекает этим летом.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Шири 19 (11+8) очков в 40 матчах.