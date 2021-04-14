Эрбиль, Ирак, 14 апреля, 2021, 23:18 — ИА Регнум. О падении ракеты возле аэропорта в городе Эрбиле (Ирак) сообщает 14 апреля Reuters.

Иван Шилов Иракский Курдистан

По данным службы безопасности региона Иракский Курдистан, близ аэропорта внезапно поднялся столб дыма. Оказалось, что это произошло из-за падения снаряда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля при атаке на аэропорт Эрбиля погибли два человека.