Москва, , 23:16 — REGNUM В 2021 году Всемирный банк (ВБ) впервые опубликовал доклад «Статистика международного долга 2021», в котором раскрыл статистику внешнего долга стран, имеющих «низкие и средние доходы» (СНСД). Обычно специалистов ВБ интересовали исключительно экономически развитые страны, но в этот раз в отчёт включили 120 государств, не входящих в «Золотой миллиард», так как суммарный долг этих стран за прошедшие 10 лет вырос в 2,25 раза, а это уже составляет весомые риски для стабильности всей мировой экономики.

Согласно отчетам Всемирного банка, первая десятка мировых должников (в триллионах долларов) выглядит так: США — 21,23; Великобритания — 8,91; Франция — 6,79; Германия — 6,01; Япония — 4,64; Нидерланды — 4,40; Люксембург — 3,98; Ирландия — 2,90; Италия — 2,55; Испания — 2,47, напомнили эксперты Института РУССТРАТ. Китай, занимающий 12 место, в отчете по СНСД является несомненным лидером с долгом 2,1 трлн долларов. Следующая за ним Бразилия имеет долг всего 0,57 трлн долл. Дальнейшая десятка — это Индия, Российская Федерация, Мексика, Турция, Индонезия, Аргентина, Южная Африка и Таиланд.

Интерес специалистов РУССТРАТ вызвали показатели России. Согласно докладу, к исходу 2019 года внешний долг Российской Федерации составлял 490,7 млрд долл. Как следует из представленного документа, только на обслуживание заимствования, то есть оплату процентов, Россия тратит пятую часть валюты, получаемой за экспорт товаров и ресурсов. Это довольно тревожные цифры, у Китая этот показатель составляет 10%, а у Индии 9%.

Финансово-экономическому блоку правительства РФ необходимо перестать стимулировать рост внешнего долга. Это уже привело к тому, что среднегодовые потери страны от внешних заимствований — около 32 млрд долл., отметили в институте РУССТРАТ.