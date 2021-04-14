Санкт-Петербург, , 23:14 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, нападающий петербургского СКА Василий Подколзин отказался подписывать новый контракт с клубом, об этом сообщает портал «Чемпионат».

19-летний форвард планирует переехать в Северную Америку и начать следующий сезон в системе «Ванкувер Кэнакс», которые выбрали российского хоккеиста под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2019.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Подколзин принял участие в 35 матчах и набрал 11 (5+6) очков. В 16 матчах плей-офф на его счету также 11 (6+5) очков.