Лондон, , 23:09 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, портал Footbal Italia сообщил об интересе «Тоттенхэма» к услугам бывшего тренера «Челси» Маурицио Сарри.

Согласно информации источника, руководство «шпор» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замену текущему главному тренеру команды Жозе Моуриньо. Встреча представителей «Тоттенхэма» с Сарри может состояться на следующей неделе. Лондонский клуб наблюдает за специалистом с 2018 года.

Напомним, что Сарри ушел с поста главного тренера туринского «Ювентуса» летом прошлого года.