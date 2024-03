Токио, 14 апреля, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер последних эпизодов пятого сезона аниме-сериала «Семь смертных грехов». Ролик был опубликован 14 апреля на Twitter-странице проекта.

Цитата из аниме «Семь смертных грехов», реж. Ёсимото Киндзи. 2017

Отмечается, что финал пятого сезона подготовит почву для сюжета полнометражного фильма «Семь смертных грехов: Проклятые светом» (Seven Deadly Sins: Cursed By The Light). Ожидается, что премьера этой картины состоится в Японии в конце 2021 года.

https://twitter.com/7_taizai/status/1382264867524993024

Напомним, пятый сезон аниме-шоу «Семь смертных грехов» сейчас выходит в эфир телеканалов Японии, позже он появится в каталоге потокового сервиса Netflix. В основу сериала легла одноимённая манга Накабы Судзуки.