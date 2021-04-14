14 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 23:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении полномочным представителем республики при президенте России Умарпаши Ханалиева. По словам руководителя региона, главной задачей нового полпреда будет работа по привлечению инвестиций. При этом сам Умарпаши Ханалиев выходец из силовых структур, он много лет работал в Федеральной службе безопасности, имеет звание генерал-майора. По имеющейся информации, именно при непосредственном участии Ханалиева были разработаны и проведены специальные антитеррористические мероприятия на Северном Кавказе, в результате которых были ликвидированы многие руководители и активные участники военизированных бандформирований в Чечне. По итогам работы на Северном Кавказе Умарпаши Ханалиев был представлен к званию Героя России. Теперь генерал-майор получил новое назначение, связанное с гражданской службой.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Так ли уж влиятельны полпреды регионов в Москве?

Функции большинства представительств в Москве во многом протокольные, связанные с обеспечением взаимодействия субъектов с органами власти. Сами представительства нужны для упрощения контакта руководящих органов, которые сосредоточены в Москве, с регионами. Опыт показывает, что задачи, связанные с привлечением инвестиций, культурным, научным обменом выполняются в большинстве случаев номинально. На общем фоне своей активностью выделяется работа представительства многонациональных республик. Так, полпредства Башкирии и Татарии активны в информационном пространстве, имеют собственные сайты, ведут социальные сети. Постоянное представительство Чеченской Республики копирует стиль позиционирования Рамзана Кадырова — и по стилистике текстов, и по визуальному оформлению, и по ведению сетей. Также выделяется активностью представительство Республики Крым, которое ведет активную деятельность по поддержанию имиджа региона, участвует в мероприятиях, конференциях, комментариях в СМИ о жизни в Крыму, взаимоотношениях с Украиной. Тем не менее эксперты невысоко оценивают информационную активность полномочных представителей регионов в Москве.

Полиция Мвд.рф

Как отмечает генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России», политолог Ольга Чернокоз, институт полпредов регионов появился при президенте Борисе Ельцине.

Владимире Путине были созданы полпредства в федеральных округах, которые их фактически заменили. Однако сейчас, возможно, эти представители президента в регионах начнут играть более активную роль во внутренней политике. Об этом говорит ряд кадровых назначений». Ольга Чернокоз «Их представители докладывают президенту о том, что происходит во вверенных им регионах. О них почти ничего не было слышно много лет по той простой причине, что при действующем президентебыли созданы полпредства в федеральных округах, которые их фактически заменили. Однако сейчас, возможно, эти представители президента в регионах начнут играть более активную роль во внутренней политике. Об этом говорит ряд кадровых назначений».

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что фигура полномочного представителя субъекта Российской Федерации при президенте России обладает весом скорее не в политическом, а в личностном плане.

«В первую очередь это важная фигура для самого главы региона. На полпреда субъекта возлагается организация деятельности руководителя региона во время его служебных поездок в Москву. Он занимается подготовкой встреч и совещаний с представителями федеральных органов власти, бизнес-структурами, СМИ и т. д. Очевидно, что эта должность предполагает очень тесные личные отношения с главой региона.

Второй момент, на который стоит обратить внимание в деятельности полномочного представителя субъекта, — это привлечение инвестиций в регион. Так как основные финансовые институты расположены в Москве, то на долю полпреда субъекта выпадает выстраивание эффективной коммуникации с ведущими российскими и зарубежными финансовыми организациями. Отсюда вытекает еще одна задача полномочного представителя субъекта — лоббирование интересов региона в различных федеральных органах власти, правительстве России, администрации президента, министерствах и ведомствах, государственных корпорациях. А для этого необходимо иметь умение завязывать и поддерживать полезные знакомства. Очевидно, что это непростая задача, требующая определенных умений и навыков». Олег Иванов

Как полагает эксперт по коммуникациям Алена Август, «должность постоянного представителя региона при президенте на самом деле может быть по своей функциональности очень разной — от номинального представителя, которого никто не помнит и не знает, до очень активной фигуры, которая всячески продвигает свой регион, организовывая разного рода мероприятия, привлекая туда медиа, партнеров».

Алена Август «Многое зависит от личности человека. Я знаю постпредов регионов, которые проводят круглые столы, презентации, постоянно вовлекая в жизнь своих регионов федеральную прессу и экспертов, а не просто сидят в красивом особнячке в центре Москвы и пьют чай. В частности, очень активно работают постпреды Удмуртии и Якутии. Также стоит отметить Омскую область».

Тенденция сегодняшнего дня

Умарпаши Ханалиев — уже третий полномочный представитель Башкирии при президенте России за последние три года, но первый выходец из силовых структур. Предыдущие полпреды были связаны с бизнесом или с системой управления внутриполитическими процессами. Эксперты полагают, что назначение «силовика» на эту должность — результат общей тенденции, складывающейся в современной российской политике.

ФСБ Nac.gov.ru

Руководитель аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый отмечает, что «назначение на данную должность выходца из силовых органов является вполне симптоматичным».

«Не столь давно Башкирия оказывалась в зоне пристального внимания правоохранительных органов. Судя по всему, республиканские власти извлекли уроки и взяли курс на конструктивное сотрудничество с силовиками.

Стоит признать, что значение силовых органов в политической конфигурации страны заметно возрастает. Именно поэтому Радий Хабиров и члены его команды дают вполне прозрачный сигнал: мы нацелены на то, чтобы выстраивать максимально конструктивное сотрудничество с федеральным центром. Я бы не стал вкладывать какое-то особое значение в произошедшее назначение. В большей степени это символ. Однако почти уверен, что Ханалиев обладает не только компетенциями, но и обширными связями в силовом блоке, что наверняка позволит повысить устойчивость республиканских властей». Михаил Белый Я бы не стал вкладывать какое-то особое значение в произошедшее назначение. В большей степени это символ.

По мнению Алены Август, назначение представителя силовых органов на эту должность связано с личностью главы республики — Радием Хабировым:

«Очевидно, что он жесткой рукой пытается направить регион в правильное русло. Именно поэтому в Москве ему нужен человек такого склада».

Назначения генерал-майора Ханалиева — это очевидное усиление силовиков перед выборами, уверена Ольга Чернокоз.

Надо задаться вопросом, зачем потребовался представительству региона в Москве человек, участвовавший в операции по уничтожению Дудаева. Если назначили, значит понадобился. Просто так такие назначения не происходят, особенно в предвыборную весну. Не будем забывать, что Умарпаша Ханалиев является Героем России, в 2000 году указом президента он был награжден за героизм и мужество, проявленные при выполнении спецзаданий. В настоящее время он активно участвует в ветеранских движениях воинов и спецслужб России. Такие люди из силовых структур будут очевидно полезны региону и России». Ольга Чернокоз

На карьерный путь Умарпаши Ханалиева обращает внимание и Олег Иванов.

Олег Иванов «Выходцев из спецслужб, в том числе из ФСБ, сейчас можно встретить во многих структурах, в том числе в органах исполнительной власти, финансовой сфере, госкорпорациях. Это назначение лишний раз подчеркивает, что ведомство играет не последнюю роль в политической жизни страны. И человек, обладающий такими связями, имеет определенные политические возможности для успешного представления интересов республики на федеральном уровне».

Очевидно, что новый полномочный представитель Башкирии при президенте — человек с опытом, который сможет решить многие вопросы, имеющие отношение к внутренней и кадровой политике. Это серьёзное усиление позиций Радия Хабирова в центре. Но пока остаются открытыми два вопроса: сможет ли Ханалиев справиться с привлечением в республику инвестиций и станет ли «башкирский кейс» примером для других регионов?