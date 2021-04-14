Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Студия Housemarque выпустила новый трейлер будущей игры Returnal. Ролик был опубликован 14 апреля на YouTube-канале PlayStation.

Разработчики показали новые моменты геймплея (игрового процесса), а также подробно рассказали о новых монстрах, с которыми предстоит сражаться геймерам. Зрители могут видеть в трейлере описания шести опасных существ.

Напомним, Returnal станет эксклюзивом консоли PlayStation 5, при этом она также выйдет на ПК. Релиз игры запланирован на 30 апреля 2021 года.

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