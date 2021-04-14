Вологда, 14 апреля 2021, 22:59 — REGNUM В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 55 550 человека, полностью завершили иммунизацию 35 540 жителей региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, план прививочной кампании выполнен на 10%.
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По данным ведомства, в очереди на вакцинацию числятся 16 153 человека.
Всего с начала прививочной кампании регион получил 76 912 доз вакцины от COVID-19.