Вологда, 14 апреля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 55 550 человека, полностью завершили иммунизацию 35 540 жителей региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, план прививочной кампании выполнен на 10%.

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По данным ведомства, в очереди на вакцинацию числятся 16 153 человека.

«На текущей неделе ожидается поставка 11 700 комплектов, первая партия — 2400 доз — уже поступила. Наша задача в ближайшее время — максимально сократить очередь на прививку», — заявил заместитель губернатора Антон Кольцов.

Всего с начала прививочной кампании регион получил 76 912 доз вакцины от COVID-19.