Стокгольм, , 22:57 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 60. Данная информация была опубликована 14 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 720 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 885 386 человек

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 543 414 человек, вторую — 631 807 человек.

По состоянию на 9 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 391 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.