Варшава, , 22:54 — REGNUM Польские ВВС пополнятся пятью военно-транспортными самолетами C-130H Hercules, сообщает 14 апреля минобороны Польши.

Lockheed C-130 Hercules Ken Hackman

Самолеты будут поставлены из числа машин, снятых с вооружения ВВС США и стоящих на консервации.

Межправительственное соглашение о поставке пяти самолетов C-130H от 12 апреля 2021 года гласит, что самолеты будут переданы Польше с 2021 по 2024 год по линии программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) из фондов «избыточного имущества».

Уточняется, что польские военные уже выбрали пять самолетов из числа хранящихся на базе 309-й группы хранения и обслуживания авиационной техники ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтана в Аризоне.

Выбранные военно-транспортные самолеты С-130Н были выпущены в 1985 году и выведены из состава ВВС США в 2017 году.

За их ремонт, дооборудование и перегонку Польша заплатит $14,3 млн.

«Консервированные» C-130H Hercules заменят в ВВС Польши имеющиеся у них сейчас аналогичные самолеты, выпущенные в 1970-х годах.

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