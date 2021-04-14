Вашингтон, 14 апреля, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис запланировала визит в Гватемалу и Мексику, пытаясь решить кризисную ситуацию на южной американо-мексиканской границе. Об этом 14 апреля сообщает New York Post.

Joebiden.com Камала Харрис.

Харрис рассказала репортерам, что «стремится как можно скорее отправится в Северный треугольник», совершая остановки в Мексике и Гватемале. Точные даты визита будут установлены позже.

Однако на вопрос, собирается ли она посетить границу с Мексикой, вице-президент ответила отрицательно, добавив, что представители администрации Белого дома уже занимаются вопросом большого числа беженцев в этом регионе, а ей предстоит разобраться с коренными причинами иммиграции в США.

Такое решение точно подольет масла в огонь разногласий между партией Демократов и Республиканцев, которые осуждают администрацию Белого дома за то, что они не предпринимают достаточных усилий для решение иммиграционного кризиса на границе с Мексикой. Республиканцы не перестают критиковать Байдена и Харрис за то, что они ни разу не посетили границу, даже после того, как в сеть попали фотографии, на которых видно в каких жутких условиях содержатся несовершеннолетние в центрах для беженцев.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Байден отменил режим чрезвычайной ситуации на южной границе государства, который ранее ввёл Трамп. Он также отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.