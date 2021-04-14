Токио, , 22:49 — REGNUM В будущей игре Capcom Resident Evil Village главный герой Итан Уинтерс сможет охотиться на животных. Об этом 14 апреля на своей twitter-странице сообщил известный инсайдер AestheticGamer.

Он рассказал, что геймеры получат возможность добывать «кур, свиней, лошадей, рыб» и других существ в открытом мире. После этого они смогут отнести мясо к деревенскому торговцу, который изготовит из него еду. Благодаря потреблению пищи герой сможет повышать свои базовые характеристики, имеющие отношение к силе и скорости.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1382056570813444096

Ранее AestheticGamer сообщил, что Capcom уже работает над девятой игрой Resident Evil. Он отметил, что её сюжет расскажет финальную историю приключений Итана Уинтерса.

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