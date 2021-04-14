Милан, Италия, , 22:47 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился своими впечатлениями от результатов команды в чемпионате.

Напомним, что на данный момент «Интер» занимает лидирующую позицию в чемпионате Италии, набрав 74 очка после 30 туров.

«Думал ли я, что мы будем идти так высоко? Нет. Серия А — действительно сложный турнир, надо качественно готовиться к каждому матчу — и каждый становится проверкой. Это помогает мне развиваться, но работать нужно изо всех сил.

Защита и Ханданович отлично справляются со своей работой, а мы, форварды, знаем, что раз сзади все надежно, то в атаке голы придут.

Конте всегда говорит, что нападающий — первый защитник, поэтому я, Лаутаро, Алексис, Пинамонти всегда стараемся давить на структуру обороны соперника. Мы усложняем ей жизнь.

Впереди у «Интера» еще много матчей, но нам не терпится добиться нужного результата», — приводит слова футболиста портал Calciomercato.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в 29 матчах чемпионата Италии и отличился в них 30 (21+9) очками по системе «гол+пас».